Полторы сотни уникальных разработок представили на выставке ко Дню белорусской науки

Его отмечают в последнее воскресенье января. Всю неделю выдающиеся ученые проводили пресс-конференции, подписывали важные соглашения. А сегодня представители всех институтов академии, университетов и даже медцентров привезли свои изобретения в главный корпус Академии наук, где и прошел научный форум. О самых интересных разработках расскажет Юлия Гризунт.





Неделя белорусской науки

До сих пор эти разработки можно было увидеть только в лабораториях. И вот сегодня впервые белорусские ученые представили все то, над чем трудились последний год. Химики, физики, аграрии, медики, экологи показали более трехсот уникальных изобретений сегодня в одном зале.

В Академии наук пытаются сохранить все популяции зубров

Для того чтобы сохранить популяцию какого-нибудь животного, нужно 500 размножающихся особей. А если речь идет про зубров, необходимо в три раза больше! Сохранением белорусского зверя занимаются в Научно-практическом центре по биоресурсам. Их разработки - уникальны для мировой биоиндустрии.

В Институте физики разработали высокоточный гамма-спектрометр

Придумать и воплотить в жизнь - только часть работы ученых. Разработка считается успешной, только если ее можно внедрить в экономику. В этом вопросе на передовой Институт физики. Их новая разработка - госзаказ. Причем Китая. Но изобретение не менее актуально и для нашей страны. Гамма-спектрометр может очень точно измерять радиоактивное излучение и даже определять, от каких именно радионуклидов происходит загрязнение.

Максим Богданович, директор Института физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси:

"Разработка будет очень полезна в Беларуси с введением АЭС. Мы можем с очень высокой точностью измерять фоновый уровень радиации вблизи станции, в водных средах и информировать население о том, что у нас все в порядке".

Белорусские историки реконструировали костюмы XVIII века

Этажом выше - гуманитарные науки. Белорусские историки восстановили лекало дворянских костюмов XVIII века. Такими научными реконструкциями не сможет похвастаться ни одна киностудия в мире. Однако теперь, когда формула пошива восстановлена, в Музее древнебелорусской культуры готовы поделиться ею с другими исследователями и художниками.

Приехать на праздничную выставку смогли не все. Поэтому прямо с ледяных полей поздравления передают полярники. Наши соотечественники отправились на континент еще в начале ноября и находятся в круглогодичной экспедиции, первой в истории нашей страны. По традиции День белоруской науки отмечается в четвертое воскресенье января, а в этом году совпадает еще и с двухсотлетием открытия Антарктиды.

Кстати, две трети средств, которые необходимы для развития академии, ученые зарабатывают самостоятельно. Похожая система - с зарплатами. Средняя по академии - тысяча рублей. И это не считая международных контрактов и дохода от приинститутских производств.