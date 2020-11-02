Полторы тысячи артефактов обнаружили археологи в Полоцке

Полторы тысячи артефактов во время исследовательских работ обнаружили археологи в Полоцке на территории Верхнего замка. Сейчас здесь продолжается строительство кадетского училища. Весь процесс с первого дня - под наблюдением специалистов. На площадке, где возведут спортивный комплекс, обнаружено захоронение предположительно 12-13 веков. Найдены кольца и фрагменты стеклянных браслетов.



