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Полторы тысячи артефактов обнаружили археологи в Полоцке

Полторы тысячи артефактов во время исследовательских работ обнаружили археологи в Полоцке на территории Верхнего замка. Сейчас здесь продолжается строительство кадетского училища. Весь процесс с первого дня - под наблюдением специалистов. На площадке, где возведут спортивный комплекс, обнаружено захоронение предположительно 12-13 веков. Найдены кольца и фрагменты стеклянных браслетов.

На стройплощадке ежедневно работают более 100 человек

Утепление фасадов, замена инженерных сооружений, укрепление фундамента - на площадке ежедневно работают более 100 человек. Бывший больничный городок постепенно преображается. В корпусах разместится тир, зал единоборств, конференц-зал, музей, просторное общежитие для воспитанников.

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