3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Полторы тысячи минских школьников поздравили в Белгосцирке
Новогодняя сказка и чудеса - под куполом Белгосцирка. На большой праздничный показ в рамках благотворительной акции "Наши дети" сегодня пригласили полторы тысячи школьников Минска. Это дети из многодетных и малообеспеченных семей, юные спортсмены, победители олимпиад и интеллектуальных конкурсов. С Новым годом мальчиков и девочек поздравил мэр столицы Владимир Кухарев, а зрелищным шоу порадовали артисты.
Виртуозные акробаты, потешные клоуны и экзотические животные - в новогодней программе Белгосцирка. Поздравили школьников с праздниками и Дед Мороз со Снегурочкой. После показа каждого гостя ждал сладкий подарок.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Пограничники задержали белорусов, у которых при себе был дрон самолетного типа с катапультой
Почему Азербайджан - богатая страна и как Минск налаживает сотрудничество с Баку
Больше 53 % белорусов узнают о новостях политики из госСМИ Беларуси - социсследование
На базе БГПУ открыли cпортивный зал для занятия ушу
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ