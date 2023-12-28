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Полторы тысячи минских школьников поздравили в Белгосцирке

Новогодняя сказка и чудеса - под куполом Белгосцирка. На большой праздничный показ в рамках благотворительной акции "Наши дети" сегодня пригласили полторы тысячи школьников Минска. Это дети из многодетных и малообеспеченных семей, юные спортсмены, победители олимпиад и интеллектуальных конкурсов. С Новым годом мальчиков и девочек поздравил мэр столицы Владимир Кухарев, а зрелищным шоу порадовали артисты.

Виртуозные акробаты, потешные клоуны и экзотические животные - в новогодней программе Белгосцирка. Поздравили школьников с праздниками и Дед Мороз со Снегурочкой. После показа каждого гостя ждал сладкий подарок.

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