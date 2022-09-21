3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Полторы тысячи нарушений за 2022 год. На контроле ГАИ Минска пользователи автомобилей каршеринга
ГАИ Минска усиливает контроль за пользователями автомобилей каршеринга. Сервисы ежеминутной аренды авто в столице пользуются большим спросом, однако за рулем таких авто часто лихачат водители с недостаточным опытом езды в городских условиях, либо и вовсе без права управления транспортным средством. Инспекторы будут использовать секретный и смешанный виды контроля с помощью видеорегистраторов и других средств фото- и видеофиксации.
По данным ГАИ, за восемь месяцев текущего года на территории столицы водители каршеринговых транспортных средств совершили более полутора тысяч нарушений правил, среди которых в восьмидесяти случаях водители были нетрезвые, сто двадцать пять - не имели водительского удостоверения.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов