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Полторы тысячи нарушений за 2022 год. На контроле ГАИ Минска пользователи автомобилей каршеринга

ГАИ Минска усиливает контроль за пользователями автомобилей каршеринга. Сервисы ежеминутной аренды авто в столице пользуются большим спросом, однако за рулем таких авто часто лихачат водители с недостаточным опытом езды в городских условиях, либо и вовсе без права управления транспортным средством. Инспекторы будут использовать секретный и смешанный виды контроля с помощью видеорегистраторов и других средств фото- и видеофиксации.

По данным ГАИ, за восемь месяцев текущего года на территории столицы водители каршеринговых транспортных средств совершили более полутора тысяч нарушений правил, среди которых в восьмидесяти случаях водители были нетрезвые, сто двадцать пять - не имели водительского удостоверения.

Фото: pixabay.com

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