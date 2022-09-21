Полторы тысячи нарушений за 2022 год. На контроле ГАИ Минска пользователи автомобилей каршеринга

ГАИ Минска усиливает контроль за пользователями автомобилей каршеринга. Сервисы ежеминутной аренды авто в столице пользуются большим спросом, однако за рулем таких авто часто лихачат водители с недостаточным опытом езды в городских условиях, либо и вовсе без права управления транспортным средством. Инспекторы будут использовать секретный и смешанный виды контроля с помощью видеорегистраторов и других средств фото- и видеофиксации.