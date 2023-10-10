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Белорусские производители получат льготы при аренде мест в крупных ТЦ
Белорусские производители получат льготы при аренде мест в крупных торговых центрах. Такая информация размещена в телеграмм-канале Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
Преференции предусмотрены трехсторонним соглашением, подпись под которым поставили первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич, заместитель министра МАРТ Нина Емельянова и семеро арендодателей 63 крупнейших торговых центров столицы.
"Частный бизнес нас слышит. Собственники торговых объектов на территории Минска услышали нашу просьбу и поддержали инициативу о предоставлении скидки в размере не менее 15 % белорусским производителям. Речь идет также о предоставлении арендных каникул до трех месяцев, и, мне кажется, это даже больше, чем скидка. Ведь в первые месяцы при открытии торгового объекта у производителя возникает много затрат, связанных с ремонтом, размещением рекламы и так далее", - отметила Надежда Лазаревич.
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