Белорусские производители получат льготы при аренде мест в крупных ТЦ

"Частный бизнес нас слышит. Собственники торговых объектов на территории Минска услышали нашу просьбу и поддержали инициативу о предоставлении скидки в размере не менее 15 % белорусским производителям. Речь идет также о предоставлении арендных каникул до трех месяцев, и, мне кажется, это даже больше, чем скидка. Ведь в первые месяцы при открытии торгового объекта у производителя возникает много затрат, связанных с ремонтом, размещением рекламы и так далее", - отметила Надежда Лазаревич.