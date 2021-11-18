Получены фото и видеоматериалы - свидетельства травм и ожогов от химического оружия поляков

Не только беженцы и журналисты пострадали в результате атаки Польши. " Беларусь 1 " получил фото и видеоматериалы - свидетельства травм и ожогов от химического оружия Польши.

Пострадали белорусы - сотрудники правоохранительных органов, которые накануне несли службу в установленном режиме в пункте пропуска "Брузги". Там польской стороной были применены водометы с каким-то химическим веществом, распылялся слезоточивый газ. Нескольким пострадавшим понадобилась медицинская помощь. У них серьезные ожоги.