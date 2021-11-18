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Получены фото и видеоматериалы - свидетельства травм и ожогов от химического оружия поляков
Не только беженцы и журналисты пострадали в результате атаки Польши. "Беларусь 1" получил фото и видеоматериалы - свидетельства травм и ожогов от химического оружия Польши.
Пострадали белорусы - сотрудники правоохранительных органов, которые накануне несли службу в установленном режиме в пункте пропуска "Брузги". Там польской стороной были применены водометы с каким-то химическим веществом, распылялся слезоточивый газ. Нескольким пострадавшим понадобилась медицинская помощь. У них серьезные ожоги.
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