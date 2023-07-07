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Получить вторую профессию в студотряде стало возможным благодаря совместному эксперименту БРСМ с МТЗ
Бойцы белорусских студотрядов на своих рабочих местах впервые получили свидетельство о дополнительном образовании. Такой эксперимент БРСМ провел совместно с Минским тракторным заводом. 8 студентов прошли экспресс-подготовку в машиностроительном колледже и получили соответствующие разряды. Обучение заняло всего 3 месяца. Совмещать его приходилось с учебой в вузах.
Все получилось, закрыл сессию. Тут также был экзамен. Я бы не сказал, что обучение сложное, так как у меня техническая специальность.
С этого года мы начали обучение по нескольким рабочим специальностям. Это проводник пассажирского вагона и монтер пути - с Белорусской железной дорогой. Стартанули с профобучением по рабочим специальностям в сфере промышленности: это слесари, операторы управления станков с ЧПУ.
Всего в этом году в рамках студотрядовского движения планируют трудоустроить 43 тысячи молодых людей в педколлективы, на строительные, промышленные объекты, в медицину, сферу сервисного обслуживания, а также по другим направлениям деятельности.
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