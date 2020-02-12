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Полушубок-автоледи. Как совместить активный стиль жизни и роскошный внешний вид
Полушубки автоледи придуманы для того, чтобы модницы могли успешно совмещать активный стиль жизни и роскошный внешний вид. И этой зимой укороченные фасоны шуб отличаются креативом и изысканностью.
Удобное меховое изделие может быть выполнено в виде лаконичного пиджака или короткого кокона. Отличная идея скрестить шубку и бомбер.
Ультрамодная тенденция - полушубок-оверсайз. Часто объемные экземпляры - это кроп-топы, едва доходят до пояса. При этом отличаются увеличенными плечами и удлиненными рукавами.
Устаревший фасон шапки, водолазка навыпуск и спортивный рюкзак - это совершенно разные истории. В итоге образ не складывается, а шубка не производит нужного впечатления.Гораздо круче онасмотрится в контрастном ярком образе. Пыльный изумруд мы сочетаем с брюками насыщенного красного цвета, и все это уравновешивает белая базовая футболка и стеганая сумка тоже белого цвета. Все вещи современного фасона.
Изумрудная шубка бесподобно смотрится в богемном стиле. Мех всегда сочетается с кожей. В данном случае это юбка цвета слоновая кость. Изюминка образа - animal print, который присутствует сразу в двух вещах. Но рисунок на блузе и косынке различен по масштабу. Последний штрих - это идеальный аксессуар. Велюровая сумка-мишка такая же мягкая, теплая и изумрудная, как шубка.
Итак, сустаревшими вещами модныйполушубок выглядит заурядно, но он совершенно преобразился в энергичном ярком образе на каждый день, а также в утонченном элитарном луке.
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