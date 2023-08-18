Полуторагодовалый ребенок погиб от удара тока в Солигорске

Полуторагодовалый ребенок погиб от удара током в Солигорске. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

По данным следствия, вечером 17 августа 24-летняя жительница Солигорска купала своего сына. Она отлучилась из ванной и ненадолго оставила ребенка без присмотра. Он случайно опрокинул в воду фен, который был включен в розетку. Мальчик получил смертельный удар током.