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Полуторагодовалый ребенок погиб от удара тока в Солигорске

Полуторагодовалый ребенок погиб от удара тока в Солигорске

Полуторагодовалый ребенок погиб от удара током в Солигорске. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

По данным следствия, вечером 17 августа 24-летняя жительница Солигорска купала своего сына. Она отлучилась из ванной и ненадолго оставила ребенка без присмотра. Он случайно опрокинул в воду фен, который был включен в розетку. Мальчик получил смертельный удар током.

Следователь и специалисты УГКСЭ по Минской области осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены Солигорским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки.

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