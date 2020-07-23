Полуторогодовалый мальчик прогуливался по Смолевичам, пока мама спала

Нашли возле железной дороги в Смолевичах. Полуторагодовалый мальчишка в белье и носочках разгуливал по окрестностям, пока его искала обеспокоенная мать. Известно, в дежурную часть Смолевичского РОВД поступило сообщение от местных жителей, которые возле станции "Заречное" нашли маленького ребенка. На место выехала милиция. И уже инспектор ИДН Полина Горлач нашла маму. Растерянная женщина сама искала сына. Она рассказала, что проводила мужа на работу, закрыла входную дверь на один замок в виде защелки и уснула вместе с сыном. А мальчик проснулся, без труда открыл дверь квартиры и вышел на улицу. Судя по всему, ребенок направился в сторону железной дороги, где его и нашли местные жители. В милиции отметили, что мальчик живет в благополучной семье, но, видимо, очень любознательный и самостоятельный.