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Полувековой юбилей отмечает самый знаменитый детский лагерь "Зубренок"
Сегодня слова благодарности воспитателям, педагогам и поздравления направил и Глава государства. Александр Лукашенко подчеркнул, "Зубренок" - это символ детской дипломатии. Еще с советских времен отдых в нем считался наградой за успехи в учебе и спорте.
Сюда приезжают только отличники - ежегодно около 16 тысяч детей
Эта традиция сохранилась и сегодня. Сюда приезжают только отличники - ежегодно около 16 тысяч детей. Центр один из лидеров в образовательной системе Беларуси. Работа его сотрудников всегда отмечалась на самом высоком уровне. Здесь побывали юные граждане более чем 45 государств, и каждая международная смена - новый шаг навстречу общему будущему, мирному и безопасному. Только в этом году лагерь посетили школьники из более чем 20 стран.
Кульминацией праздника стало открытие скульптуры "Наш вожатый - товарищ и друг"
Отметим, "Зубренок" уникальный и единственный центр в своем роде в Беларуси. Здесь ежегодно внедряются передовые методики обучения и оздоровления детей.Во время торжественного собрания, посвященного юбилею, коллективу оздоровительного центра было передано почетное знамя, сотрудников наградили грамотами. Кульминацией праздника стало открытие скульптуры "Наш вожатый -товарищ и друг".
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