Полувековой юбилей отмечает самый знаменитый детский лагерь "Зубренок"

Сегодня слова благодарности воспитателям, педагогам и поздравления направил и Глава государства. Александр Лукашенко подчеркнул, "Зубренок" - это символ детской дипломатии. Еще с советских времен отдых в нем считался наградой за успехи в учебе и спорте.

Эта традиция сохранилась и сегодня. Сюда приезжают только отличники - ежегодно около 16 тысяч детей. Центр один из лидеров в образовательной системе Беларуси. Работа его сотрудников всегда отмечалась на самом высоком уровне. Здесь побывали юные граждане более чем 45 государств, и каждая международная смена - новый шаг навстречу общему будущему, мирному и безопасному. Только в этом году лагерь посетили школьники из более чем 20 стран.