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Полувековой юбилей отмечает столичная средняя школа № 46

Праздничная дата для школьников и педагогов. Средней школе № 46 в Чижовке - 50. Сегодня в актовом зале поздравления и слова благодарности звучали от представителей городской власти и учителей. За несколько часов они вспомнили весь путь и историю родного учебного заведения. Поделились личными воспоминаниями и известные выпускники.

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