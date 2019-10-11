Полувековой юбилей отмечает столичная средняя школа № 46

Праздничная дата для школьников и педагогов. Средней школе № 46 в Чижовке - 50. Сегодня в актовом зале поздравления и слова благодарности звучали от представителей городской власти и учителей. За несколько часов они вспомнили весь путь и историю родного учебного заведения. Поделились личными воспоминаниями и известные выпускники.



