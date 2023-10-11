Полвека творческой деятельности - вечер-посвящение Валентину Елизарьеву в Большом

"Елизарьевский" октябрь в культурной афише страны. В эти минуты в зале Большого театра звучат овации в честь народного артиста СССР. 50 лет назад балетмейстер официально начал работу в белорусском Театре оперы и балета. Художественному руководителю в подарок от труппы - 12 вечеров и 9 спектаклей. Чем удивляют зрителя сегодня? Репортаж Лидии Заблоцкой.

В Большом второй вечер подряд торжественно, дело в дате - 10 октября 1973-го. Тогда 26-летний хореограф оставил в отделе кадров Большого театра Беларуси свою трудовую книжку. Предложили возглавить балетную труппу такому молодому в СССР впервые и первому - в итоге стал во главе и создания нового белорусского балета. Так что полвека и ему. Накануне народного артиста СССР и Беларуси чествовал весь театр, была встреча на сцене личная, а сегодня кулисы раскрылись.

Зрителю - оцифрованные фотоархивы. Премьера специально к показу. Снимки, где репетиционные подсмотры и день до первого выхода на сцену "Спартака". И вот сам мастер на сцене, напротив - тысячный партер.

Перед балетом-феерией не менее фееричный пролог. "Спасибо" художественному руководителю театра голосом министра культуры. Здесь и за преданность.

Отвечал за культурную перестройку здания и не уехал "Сотворять миры" навсегда в другие театры. Ставил по приглашению в Европе и Азии и возвращался.

"Спящая красавица" сегодня проснулась в честь В. Елизарьева

Если скажем, что в трудовой только одно рабочее место, соврем. Профессор Елизарьев с 1995 года преподавал в Академии музыки тренаж. И в принципе готовил эксклюзивные кадры. Но это параллельно с Большим балетом. Или в момент паузы в отношениях с театром. Вернувшись, Большой снова обрел лицо и ту самую "симфоническую хореографию". Елизарьев же вернул в форму "Спящую красавицу". Проснулась ради него и сегодня.

Первые заграничные звезды в ретроспективе. В главных партиях артисты Венгерского национального балета. Эстеты в ожидании и "Кармен-сюиты". С нее же и началось "Сотворение мира Елизарьева" в 1974-м.

Первая постановка Валентина Елизарьева - "Кармен-сюита" - в афише 27 октября