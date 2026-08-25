"Поляки разочаровались" - Сергей Клишевич объяснил падение поддержки украинцев в Польше

Поляки нападают на украинцев с каждым днем все чаще, а соцсети все больше наполняются видео с драками. В Польше даже появились футболки с антиукраинскими лозунгами.

В 2022 году после начала СВО поддержка принятия украинских беженцев была на уровне 96 %. Четыре года спустя отмечается рост негативного отношения к украинцам, а процент поддержки снизился до 46 %.

Что лежит в основе конфликта, поделился мнением депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич в "Актуальном интервью".

Поляки - такие же славяне, как белорусы и представители других славянских государств, кому свойственно сострадание, желание помочь ближнему, оказавшемуся в беде. Обычные поляки, увидев, что началась война, по-человечески отнеслись к украинцам, сложившейся ситуации и позитивно отреагировали на приезд беженцев. Но по прошествии времени меняется конъюнктура.

"В Польшу, особенно сейчас, попадают уклонисты, во многом криминальные элементы, значительная часть людей, кто использует и исповедует националистические взгляды. Не всегда позитивно влияет на польскую экономику и трудовая миграция. Это все сказывается на смене настроений в польском обществе и усталости от самой войны, постоянных от нее экономических последствий для польской экономики. Это приводит к разочарованию поляков в такой политике", - перечислил собеседник.

Сергей Клишевич

Жители Польши действительно рассчитывали на другое - на других людей, другого социального статуса, другого положения, и что приедут они на более короткий период, но столкнулись совсем с противоположным. "Порядка 67 % поляков в целом поддерживают в стране принятие закона о депортации украинцев", - обратил внимание Сергей Клишевич.