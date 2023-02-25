Поляки хотят купить 500 установок HIMARS - Вольфович о милитаризации Польши

Международная и внешнеполитическая обстановка бросает вызовы Республике Беларусь. О ситуации вокруг наших рубежей рассказал госсекретарь Совета безопасности в рамках проекта "Вопрос номер один". По словам Александра Вольфовича, западные соседи Беларуси давно позабыли о языке дипломатии и активно наращивают войска в Европе. Сегодня под натовской розой ветров в Польше и других странах блока сосредоточены серьезные силы.

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси, отметил, что на сегодняшний день на территории Европы находятся свыше 60 тысяч военнослужащих, более 260 танков, около 800 бронированных машин, свыше 2 тысяч боевых самолетов. И техника закупается еще.





"На территории Польши формируется пятая по счету механизированная дивизия, которая, как заявлено, будет оснащена современнейшими американскими образцами вооружения и техники. Не укладывается в голове, насколько поляки пытаются милитаризироваться. Они заявили о желании закупить 500 установок HIMARS - американских реактивных систем залпового огня", - отметил Александр Вольфович.

"Вопрос номер один" с Александром Вольфовичем смотрите здесь

Госсекретарь напомнил, что всего в мире около 510 установок HIMARS, из них около 410 в США. "Естественно, американская компания не в состоянии реализовать аппетиты Польши. Поэтому поляки перебросили свои желания на южнокорейские компании и аналоги решили приобретать на территории этой страны", - констатировал Александр Вольфович.

Факт С 1 января 2023 года на территории Польши и Прибалтики прошло более 75 учений наступательного характера с развертыванием баз, складированием боеприпасов.