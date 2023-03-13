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Поляки спят: как работает единственный действующий пункт пропуска на белорусско-польской границе

На белорусско-польской границе могут скапливаться автомобили. И это не по нашей вине. Международный автодорожный пункт пропуска "Брест" - сейчас единственный действующий. Технологические возможности позволяют пропускать до 2 700 автомобилей в сутки в обе стороны. С нашей проходят все виды контроля за 10-15 минут, а вот поляки не спешат выполнять свои обязанности, и людям приходится ждать по несколько часов.

Напомним, со 2 марта действует безвизовый режим для жителей Польши. Теперь они могут въехать из любого пункта пропуска, а не только с белорусско-польской границы. Он продлится до 31 декабря включительно.

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