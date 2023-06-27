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Поляки вербовали священнослужителей, чтобы те доносили верующим информацию, которую диктовали правительства Войцеховского, а затем Пилсудского
Религиозный раздор - это надежный инструмент в попытках подорвать политическую и общественную стабильность. В странах, где преобладает православное население, спровоцировать конфликт пытаются в вопросе раскола православной церкви. Главными манипуляторами, как правило, выступают люди, далекие от религии.
Впервые белорусы столкнулись с церковным расколом 100 лет назад. В 1921 году, согласно Рижскому мирному договору, практически половина территории Беларуси отошла к Польской Республике. Часть осталась в составе БССР, а затем - Советского Союза. Религиозные процессы в восточных и западных областях проходили по-разному. В советской Беларуси, как и во всем Советском Союзе, велась атеистическая пропаганда, храмы закрывались.
Наиболее активно этот процесс начался в 1930-е годы, когда была идея сделать БССР одной из первых безбожных республик в Советском Союзе. Для этого и стали закрывать храмы.
В Западной Беларуси церковная жизнь проходила по совершенно другому сценарию. Польша считала весьма опасным тот факт, что православные приходы юридически подчиняются Московскому патриархату Русской православной церкви. Поэтому, помимо решения политических и экономических вопросов, правительство Польши активно стало заниматься национальным вопросом и внедряться в религиозную сферу.
"В школах было преподавание Закона Божьего, действовали духовные семинарии, училища, монастыри, пастырские курсы - внешне церковная структура была. Но при всем этом проходил процесс полонизации через церковь. Церковное делопроизводство должно было вестись на польском языке. И преподавание Закона Божьего было в польских школах, ведь большинство школ уже были переведены на польский язык, все на польском", - отметил Архимандрит Афанасий (Соколов), ректор Минской духовной академии.
Это был политический шаг, шаг польского правительста, для того, чтобы контролировать православную церковь на территории Польши и оказывать на нее определенное политическое и культурно-национальное влияние в рамках политики полонизации не польских меньшинств.
Польша не гнушалась ничем. Для эффективного решения вопроса привлекли даже разведывательные органы. Поляки вербовали некоторых священнослужителей, чтобы те на приходах доносили верующим информацию, которую диктовали правительства Войцеховского, а затем Пилсудского.
"В своем подавляющем большинстве православные епископы и священнослужители резко негативно отнеслись к этой идее. Особенно, когда увидели, что польское правительство решило обратиться к Константинопольскому патриарху, не согласовывая этот вопрос с Русской церковью", - рассказал протодиакон Павел Бубнов, кандидат богословия.
Основная цель Польши - разорвать родственные, национальные и духовные связи православных белорусов, закрыть глаза на каноны и провозгласить автокефалию Польской православной церкви, то есть получить самостоятельность и стать независимой от Русской православной церкви. Первостепенная задача для правительства - целиком подчинить церковь государству, которое добилось автокефалии. Какими путями это было сделано, значения не имело.
О том, зачем создавалась автокефальная церковь в Беларуси, что коллаборанты делали с белорусским народом и при чем здесь агенты ЦРУ, смотрите во второй серии документального проекта "Восставшие на святое".
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