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Поляки выступили против введения буферной зоны на границе с Беларусью

Простые поляки выступили против введения буферной зоны на границе с Беларусью. Открытое письмо предпринимателей Беловежи властям страны публикуют польские СМИ. Его подписали около 60 бизнесменов, владельцев туристических и не только объектов, чьей деятельности грозит упадок в связи с запретом на передвижение в буферной зоне.

Издание "Мани" цитирует представителей малого бизнеса, которых Варшава лишает законных источников дохода:

Мы уже на дне, мы застряли в грязи, потому практически не можем двигаться. Речь идет о возможности как-то работать. Единственное решение - открыть погранпереходы, скрывать нечего.У меня такое впечатление, что все действия властями совершаются хаотично и не до конца продуманы. Я не знаю, проводились ли какие-то консультации, каковы будут последствия этих действий. Нынешняя власть и бывшая оппозиция вышли на выборы с красивыми лозунгами о том, что будут прислушиваться к обществу, но я не уверена, что это именно так. Сейчас сфера безопасности меняется по всем направлениям, но есть ли для этого какая-то стратегия?

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