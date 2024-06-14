3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Поляки выступили против введения буферной зоны на границе с Беларусью
Простые поляки выступили против введения буферной зоны на границе с Беларусью. Открытое письмо предпринимателей Беловежи властям страны публикуют польские СМИ. Его подписали около 60 бизнесменов, владельцев туристических и не только объектов, чьей деятельности грозит упадок в связи с запретом на передвижение в буферной зоне.
Издание "Мани" цитирует представителей малого бизнеса, которых Варшава лишает законных источников дохода:
Мы уже на дне, мы застряли в грязи, потому практически не можем двигаться. Речь идет о возможности как-то работать. Единственное решение - открыть погранпереходы, скрывать нечего.У меня такое впечатление, что все действия властями совершаются хаотично и не до конца продуманы. Я не знаю, проводились ли какие-то консультации, каковы будут последствия этих действий. Нынешняя власть и бывшая оппозиция вышли на выборы с красивыми лозунгами о том, что будут прислушиваться к обществу, но я не уверена, что это именно так. Сейчас сфера безопасности меняется по всем направлениям, но есть ли для этого какая-то стратегия?
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов