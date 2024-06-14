Поляки выступили против введения буферной зоны на границе с Беларусью

Мы уже на дне, мы застряли в грязи, потому практически не можем двигаться. Речь идет о возможности как-то работать. Единственное решение - открыть погранпереходы, скрывать нечего.

У меня такое впечатление, что все действия властями совершаются хаотично и не до конца продуманы. Я не знаю, проводились ли какие-то консультации, каковы будут последствия этих действий. Нынешняя власть и бывшая оппозиция вышли на выборы с красивыми лозунгами о том, что будут прислушиваться к обществу, но я не уверена, что это именно так. Сейчас сфера безопасности меняется по всем направлениям, но есть ли для этого какая-то стратегия?