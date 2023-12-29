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Полярники поздравляют Беларусь с Новым годом!

Поздравления белорусам с наступающим Новым годом приходят издалека. Самые теплые пожелания шлет всем жителям нашей страны, своим родным и близким команда 16-й Белорусской антарктической экспедиции (видео).

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