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Полярное сияние наблюдали в Беларуси - почему такое случается

Полярное сияние наблюдали в Беларуси - почему такое случается

Полярное сияние можно было наблюдать в ночь на 5 сентября на территории Беларуси. Об этомсообщает БелТА.

В средних широтах оно стало заметно из-за интенсивной магнитной бури, которая заставляет светиться ионосферу Земли.

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