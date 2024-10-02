Полыхающий Ближний Восток на грани полномасштабной войны?

Полыхающий Ближний Восток. Регион на грани полномасштабной войны. Мы следим за развитием событий.

Итак, Тель-Авив может нанести удар возмездия по Ирану в ближайшие несколько дней. Потенциальные цели - нефтяная инфраструктура, военные базы и даже ядерные объекты - уточняет агентство Bloomberg. По данным New York Times, иранские военные также подготовили к запуску еще сотни ракет на случай военного ответа Израиля. Сегодня ситуацию должны обсудить на экстренном совещании Совбеза ООН.

Иран нанес удар возмездия

Сирены, взрывы и небо, усеянное смертоносным звездопадом. Железный купол пробили сотни баллистических ракет. Иран сдержал свои обещания.

"В небе над нами много ярких вспышек. Это израильская система ПВО Iron Dome запускает ракеты-перехватчики"

Ближний Восток балансирует на грани полномасштабной войны. Октябрь здесь начался с ракетного шквала. Это был удар возмездия. В ответ на убийства лидера движения "Хезболла", главы политбюро ХАМАС и замглавы Корпуса стражей Исламской революции Иран атаковал Израиль.

Масуд Пезешкиан, президент Ирана:

"Эта акция была проведена в защиту интересов и граждан Ирана. Пусть Нетаньяху знает, что Иран не является воюющей стороной, но он твердо противостоит любой угрозе. Это только часть нашей силы. Не вступайте в конфликт с Ираном".

Атаку уже назвали самой масштабной за всю историю. По сообщениям иранской стороны, 90 % ракет достигли своих целей. Среди них - важные военные объекты. Масса роликов в соцсетях, трансляция ударов на больших экранах по всему Ирану. Все это свидетельствует и о серьезной психологической атаке. Тысячи взглядов, устремленных в ночное небо. Израильтяне поднимали головы с ужасом в глазах. Жители Тегерана и Газы ликовали.

Несмотря на весь ущерб, описываемый иранской стороной, израильские СМИ сообщают, что повреждены лишь сотни домов.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

"Иран совершил большую ошибку, и он заплатит за нее. Режим в Иране не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам".

Массированная атака по Израилю

Байден собрал срочное совещание в Белом доме из-за ракетного удара Ирана по Израилю. Отдал приказ американским военным оказать поддержку Израилю в защите от атак со стороны Тегерана.

Камала Харрис, вице-президент США:

"Иран - это не только угроза Израилю. Иран - это угроза американскому персоналу в регионе, американским интересам и невинным гражданским по всему региону, которые страдают от рук базирующихся в Иране и поддерживаемых Ираном террористических организаций".

Однобокость в заявлениях западных политиков в отношении конфликта на Ближнем Востоке заметить несложно. Осуждают лишь иранскую агрессию.

Вадим Боровик, депутат Минского городского совета депутатов:

"США умело используют ситуации различного рода нестабильности и турбулентности в разных частях мира, в том числе и в секторе Газа, и на Ближнем Востоке. И Израиль является миной замедленного действия, которая начинена очень мощной взрывчаткой, ее можно использовать для того, чтобы дестабилизировать весь регион и соответствующим образом сдерживать страны региона в развитии".

Вадим Боровик, депутат Минского городского совета депутатов:

"США умело используют ситуации различного рода нестабильности, турбулентности в различных частях мира, в том числе в секторе Газа, на Ближнем Востоке. Израиль является своего рода миной замедленного действия, начиненной очень мощной взрывчаткой, которую можно использовать для того, чтобы дестабилизировать весь регион и соответствующим образом сдерживать страны региона в развитии".

Ситуация на Ближнем Востоке обостряется

Останавливать кровопролитие и заниматься урегулированием конфликтов Западу попросту не выгодно. Духовный лидер Ирана убежден - военные конфликты на Ближнем Востоке завершатся, когда США и европейские страны покинут регион.

Раджаб Сафаров, гендиректор Центра изучения современного Ирана (Россия):

"Совсем недавно все-таки был террористический акт, который потряс весь мир - израильтяне убили Хасана Насраллу. Это было точкой, которая переполнила чашу терпения Ирана. Он понял, что такие действия Израиль не может самостоятельно ввести, рядом присутствуют американцы, англичане, французы. Они не только присутствуют, они даже участвуют в этом процессе. О прекращении огня в секторе Газа и речи не было за это время. Попросту Иран обманули самым циничным образом".