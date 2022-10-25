Полюбоваться частичным солнечным затмением повезло жителям Могилевской области

Пока в Минске плотной стеной стоит туман, жители других регионов и стран могли наблюдать солнечное затмение. В максимальной фазе небесное светило было закрыто на 60 %. Любоваться этим могли в 89 странах. В Беларуси повезло жителям Могилевской области. Несмотря на дымку, было видно, как солнечный диск оказался частично закрыт Луной. Тем белорусам, которым не удалось увидеть редкое явление, не стоит расстраиваться, а вот усилить бдительность из-за тумана на дорогах рекомендуется всем.