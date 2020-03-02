Пользователи портала 115.бел теперь могут контролировать свои заявки самостоятельно

6тысяч звонков и около 400 онлайн-заявок обрабатывает за один день портал 115.бел! Онлайн-помощник горожан в бытовых вопросах расширил поле деятельности под названием "Мая рэспубліка" он вошел в единую систему "Диспетчерская служба". Теперь пользователи могут контролировать свои заявки самостоятельно, отправлять их при необходимости на доработку.



В этом году на сайте добавилась новая опция по поиску потерянных домашних животных. Можно оставить заявку с фотографией питомца и описанием места, где он потерялся.



