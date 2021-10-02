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Пользователи соцсетей возмущены искаженным CNN интервью с Александром Лукашенко
"Позор американской журналистики", "американская пропаганда", "пробитое дно" и "танцы западных писак" - так пользователи социальных сетей прозвали искаженное интервью CNN с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, которое канал не удосужился разместить даже в своем аккаунте на YouTube. Опубликованный материал собирает десятки возмущенных комментариев. Обмануть общественность жалкой подменой часового интервью ангажированными нарезками западным журналистам не удалось. Доверие к CNN стремительно падает, как, впрочем, и к нынешнему руководству США.
Телеверсию интервью Президента А. Г. Лукашенко американской компании CNN смотрите
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