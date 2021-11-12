Пользователи соцсетей высказываются о сложившейся ситуации вокруг беженцев

Фашизм XXI века. Такое мнение пользователи соцсетей. Они говорят и про двойные стандарты Запада, и про лицемерие и позор польских властей. Граждане открыто призывают привлечь еврочиновников к ответственности и прекратить измываться над женщинами и детьми. Ведь бумеранг обязательно вернется к тем, кто творит такой беспредел (видео).