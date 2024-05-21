Пользователям популярного портала о недвижимости "РиэлтБай" рекомендуют сменить пароли. Что случилось?

Нарушена система защиты персональных данных ООО "РиэлтБай", сообщает БЕЛТА со ссылкой наНациональныйцентрзащиты персональных данных.

"В центр поступило уведомление о нарушении системы защиты персональных данных ООО "РиэлтБай" - портала жилой и коммерческой недвижимости в Беларуси", - сообщили в центре. Ориентировочно затронуто инцидентом 900 тыс. субъектов персональных данных.

Центр рекомендует пользователям сменить логины и пароли от аккаунтов соответствующих интернет-ресурсов: realt.by, kvartirant.by, mls.realt.by, в мобильном приложении Realt и других сервисах и электронных ресурсах, принадлежащих оператору. По этому инциденту проводится проверка.

В центре напомнили, что операторам необходимо принимать меры по обеспечению защиты персональных данных (ПД), в том числе осуществлять техническую и криптографическую защиту ПД в порядке, установленном законодательством. При нарушении систем защиты ПД операторам нужно незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней уведомить центр о произошедшем инциденте.