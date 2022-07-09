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Пользоваться положением не удастся - прокуратура Беларуси взяла на особый контроль опекунов недееспособных людей
Генеральная прокуратура Беларуси взяла на особый контроль опекунов недееспособных людей. Как установила проверка, к сожалению, имеют место факты банального обмана и как следствие - хищение денег у такой категории лиц самими же опекунами. Так, в одном из случаев сын похитил у своей матери, за которой должен был ухаживать, крупную сумму денег. Теперь он фигурант уголовного дела.
О том, как люди пользуются уязвимым положением родственников, материал Александра Камовича.
Квартирный вопрос, или родственник-обуза. Сегодня трудно сказать, чем руководствовалась жительница Слуцка, когда продала жилье недееспособного брата. А тревогу забила другая родственница из России. Оказалось, что мужчина в 1997 году был признан недееспособным. А с 2003 года опекуном стала его сестра. После смерти матери мужчина получил в наследство трехкомнатную квартиру. Ее-то в дальнейшем и продали за 26 тысяч долларов и с разрешения райисполкома.
Обратившись в райисполком, необходимость продажи жилья опекун мотивировала высокими расходами на коммунальные услуги и приобретением квартиры меньшей площади. Как оказалось, квартиру она продала своему зятю. Однако деньги, вырученные от продажи жилья подопечного, на счет в банк не внесла. Жилье меньшей площадью не приобретала. Прокуратура пришла к выводу, что сделка купли-продажи квартиры совершена опекуном без учета интересов подопечного.
Когда афера раскрылась, прокуратура направила в суд заявление о взыскании с недобросовестного опекуна в пользу брата денег за проданную квартиру. Суд удовлетворил это заявление.
Тем временем герой истории сейчас находится в Пуховичском психоневрологическом доме-интернате. В этом случае, говорят специалисты, история закончилась благополучно, потому что состояние мужчины, когда он поступил сюда, было плачевным, и лишь уход специалистов помог стабилизировать психическое здоровье.
Наши подопечные очень часто попадают сюда именно потому, что не сложилось в жизни или что-то складывалось у них не так. Для каждого проживающего у нас разработан план реабилитации, который осуществляет целая группа специалистов. Им здесь, безусловно, хорошо. Это бывает не с первого момента, период адаптации может продолжаться до года, но в целом все меняется к лучшему, как правило.
Такие случаи, говорят специалисты, не единичны. И если моральную сторону вопроса стоит оставить на совести родственников, то закон такие случаи трактует конкретно.
Герой следующей истории пошел в своем цинизме еще дальше. Как выяснили борисовские прокуроры, местный житель, являясь опекуном своей матери, по сути похитил у нее порядка 10 тысяч долларов.
Как выяснилось, сначала сын (он же опекун) присвоил себе чуть больше10 тысячдолларов за проданную дачу. В дальнейшем вошел во вкус и снял со счета родного человека и без ее ведома еще часть денег.
За использование опеки в корыстных целях и существенное ущемление прав и законных интересов подопечной матери в отношении опекуна прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 176 Уголовного кодекса ("Злоупотребление правами опекуна или попечителя"). Приговором суда он осужден к штрафу. В целях восстановления нарушенных прав недееспособной прокуратура предъявила к недобросовестному опекуну иск о взыскании с него материального вреда, причиненного преступлением. Требования прокуратуры суд удовлетворил полностью.
Основная проблема в таких историях заключается в том, что недееспособный человек по сути не может защитить себя. И если ушлый опекун решается нажиться на своем подопечном, то уповать можно лишь на контролирующие органы. Благо у нас в стране работа с недееспособными гражданами на постоянном контроле. Прокуроры регулярно проверяют законность действий опекунов, особенно в части их имущественных прав.
К сожалению, приходится сталкиваться с ситуациями, когда недобросовестные опекуны, вводя в заблуждение органы опеки и попечительства, совершают сделки с имуществом подопечных в ущерб их интересам. Гражданское законодательство предусматривает обязанность опекунов расходовать доходы подопечного и совершать сделки с имуществом исключительно в интересах самого подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Без такого разрешения опекун вправе производить лишь необходимые для содержания подопечного расходы за счет его дохода.
По факту получается, что нечестные на руку опекуны сначала обманывают госорганы и, что самое главное, буквально воруют у беспомощных людей. Это как отобрать конфету у ребенка. Смысла в этом нет, но такие действия описывают человека во всей красе. А когда моральные принципы не работают, приходится принимать и жесткие меры, по закону - вплоть до уголовных дел.