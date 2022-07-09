Пользоваться положением не удастся - прокуратура Беларуси взяла на особый контроль опекунов недееспособных людей

Генеральная прокуратура Беларуси взяла на особый контроль опекунов недееспособных людей. Как установила проверка, к сожалению, имеют место факты банального обмана и как следствие - хищение денег у такой категории лиц самими же опекунами. Так, в одном из случаев сын похитил у своей матери, за которой должен был ухаживать, крупную сумму денег. Теперь он фигурант уголовного дела.

О том, как люди пользуются уязвимым положением родственников, материал Александра Камовича.

Квартирный вопрос, или родственник-обуза. Сегодня трудно сказать, чем руководствовалась жительница Слуцка, когда продала жилье недееспособного брата. А тревогу забила другая родственница из России. Оказалось, что мужчина в 1997 году был признан недееспособным. А с 2003 года опекуном стала его сестра. После смерти матери мужчина получил в наследство трехкомнатную квартиру. Ее-то в дальнейшем и продали за 26 тысяч долларов и с разрешения райисполкома.

Обратившись в райисполком, необходимость продажи жилья опекун мотивировала высокими расходами на коммунальные услуги и приобретением квартиры меньшей площади. Как оказалось, квартиру она продала своему зятю. Однако деньги, вырученные от продажи жилья подопечного, на счет в банк не внесла. Жилье меньшей площадью не приобретала. Прокуратура пришла к выводу, что сделка купли-продажи квартиры совершена опекуном без учета интересов подопечного. Алексей Кутас, заместитель прокурора Слуцкого района

Когда афера раскрылась, прокуратура направила в суд заявление о взыскании с недобросовестного опекуна в пользу брата денег за проданную квартиру. Суд удовлетворил это заявление.

Тем временем герой истории сейчас находится в Пуховичском психоневрологическом доме-интернате. В этом случае, говорят специалисты, история закончилась благополучно, потому что состояние мужчины, когда он поступил сюда, было плачевным, и лишь уход специалистов помог стабилизировать психическое здоровье.

Наши подопечные очень часто попадают сюда именно потому, что не сложилось в жизни или что-то складывалось у них не так. Для каждого проживающего у нас разработан план реабилитации, который осуществляет целая группа специалистов. Им здесь, безусловно, хорошо. Это бывает не с первого момента, период адаптации может продолжаться до года, но в целом все меняется к лучшему, как правило.

Такие случаи, говорят специалисты, не единичны. И если моральную сторону вопроса стоит оставить на совести родственников, то закон такие случаи трактует конкретно.

Герой следующей истории пошел в своем цинизме еще дальше. Как выяснили борисовские прокуроры, местный житель, являясь опекуном своей матери, по сути похитил у нее порядка 10 тысяч долларов.

Как выяснилось, сначала сын (он же опекун) присвоил себе чуть больше10 тысячдолларов за проданную дачу. В дальнейшем вошел во вкус и снял со счета родного человека и без ее ведома еще часть денег.

За использование опеки в корыстных целях и существенное ущемление прав и законных интересов подопечной матери в отношении опекуна прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 176 Уголовного кодекса ("Злоупотребление правами опекуна или попечителя"). Приговором суда он осужден к штрафу. В целях восстановления нарушенных прав недееспособной прокуратура предъявила к недобросовестному опекуну иск о взыскании с него материального вреда, причиненного преступлением. Требования прокуратуры суд удовлетворил полностью. Максим Дацькевич, прокурор Борисовского района

Основная проблема в таких историях заключается в том, что недееспособный человек по сути не может защитить себя. И если ушлый опекун решается нажиться на своем подопечном, то уповать можно лишь на контролирующие органы. Благо у нас в стране работа с недееспособными гражданами на постоянном контроле. Прокуроры регулярно проверяют законность действий опекунов, особенно в части их имущественных прав.

К сожалению, приходится сталкиваться с ситуациями, когда недобросовестные опекуны, вводя в заблуждение органы опеки и попечительства, совершают сделки с имуществом подопечных в ущерб их интересам. Гражданское законодательство предусматривает обязанность опекунов расходовать доходы подопечного и совершать сделки с имуществом исключительно в интересах самого подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Без такого разрешения опекун вправе производить лишь необходимые для содержания подопечного расходы за счет его дохода.