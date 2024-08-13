"Пользуется авторитетом, профессионал своего дела". Каранкевич представил коллективу министра энергетики

Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич представил коллективу Министерства энергетики нового министра Алексея Кушнаренко, сообщает БЕЛТА.

12 августа было принято решение о назначении на должность министра энергетики Алексея Кушнаренко. Ранее он занимал пост генерального директора государственного производственного объединения по топливу и газификации "Белтопгаз".

"Вы все хорошо знаете этого человека. Он прошел путь от мастера Витебского управления газового хозяйства до генерального директора "Белтопгаза". Алексей Иванович пользуется авторитетом, зарекомендовал себя как грамотный руководитель, профессионал своего дела. Уже на практике отмечена его способность мобилизовать коллектив и принимать решения по самым сложным вопросам. Такие испытания выпадали ему неоднократно", - сказал Виктор Каранкевич.

По его словам, Алексей Кушнаренко хорошо относится к людям и ценит работников за их профессионализм, ответственность и добросовестный подход к решению возложенных задач. "Уверен, Алексей Иванович, что ваш опыт и знания, полученные на разных должностях, особенно на должности гендиректора "Белтопгаза", позволят решать на высоком профессиональном уровне задачи и функции, возложенные на Министерство энергетики", - отметил заместитель премьер-министра.

Вице-премьер добавил, что задач и функций у Минэнерго достаточно много. Основные из них - продолжение работы по модернизации производственных фондов энергосистемы, а также газовой отрасли. Должны решаться и вопросы, связанные с развитием торфопредприятий. "Алексей Иванович внес много предложений по развитию газовой отрасли, торфяных предприятий. При этом сейчас важно отработать вопросы надежности электроснабжения, а также задачи, поставленные главой государства при посещении Гомельской области в ходе устранения последствий урагана", - обратил внимание Виктор Каранкевич.

Он подчеркнул, что перед Министерством энергетики также стоит важнейшая задача по дальнейшей организации отраслевой инфраструктуры и повышению надежности электроснабжения потребителей страны. "Самое главное - обеспечить населению республики на должном уровне эффективность и качество услуг по электро-, газо- и теплоснабжению, а также поставки торфяного топлива", - резюмировал вице-премьер. Он также поздравил Алексея Кушнаренко с назначением и пожелал успехов в работе.

Новый министр энергетики в свою очередь отметил, что для него большая честь занять эту должность и возглавить министерство. "Всю свою профессиональную жизнь я связал с большой энергосистемой. Выбрал соответствующую специальность для получения высшего образования, пришел на работу как молодой специалист и далее поэтапно шел по всем ступеням газовой, торфяной промышленности. Наша система многогранна, она формировалась годами", - сказал Алексей Кушнаренко.