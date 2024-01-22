Помидоры против COVID-19 вырастили в Узбекистане

Первую съедобную вакцину против COVID-19 - TOMAVAC - представили узбекские ученые. Специалисты работали над ее созданием на протяжении двух лет, сообщаетпортал 1prof.byсо ссылкой на Sputnik.

"Почему помидоры? Для синтеза антигенного белка продукт не следует подвергать термической обработке. Если мы возьмем картофель, его нужно готовить. Белок разрушается при высокой температуре, а значит результата не будет. Учитывая, что томат можно употреблять без варки, в свежем виде, мы остановили свой выбор на нем", -цитируетагентство научного сотрудника Центра геномики и биоинформатики АН РУз Шухрата Шерматова.

К тому же, добавляет ученый, съедобные вакцины в основном безопасны для диабетиков и беременных женщин, которым противопоказаны некоторые традиционные вакцины.

Пока вакцина-помидор прошла клинические испытания на мышах и 20 добровольцах. При употреблении TOMAVAC в их пищеварительных органах вырабатывалось достаточное количество нейтрализующих антител.

"В будущем такие помидоры не будут продаваться в свежем виде. Мы планируем их высушивать, измельчать и помещать в капсулы для контроля дозировки. Тогда мы сможем рекомендовать прием в определенной дозе",- объясняет Шухрат Шерматов.

Также ученый поделился с журналистами планами на разработку подобных вакцин против других заболеваний. В том числе на основе других овощей. Например, листового салата.