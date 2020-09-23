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Помидоры с яйцом, сыром и шпинатом

Возьмем

  • 4 помидора,
  • 4 яйца,
  • 4 шарика сыра моцарелла,
  • горсть шпината,
  • прованские травы.

Помидоры омолаживают кожу. Благодаря богатому содержанию витамина группы В помидоры помогают улучшить цвет лица, разгладить морщинки и омолодить кожу в целом.

В каждый помидор вбиваем по яйцу. Солим, добавляем прованские травы, кладем по шарику моцареллы. Выкладываем на противень и ставим в разогретую духовку на 10-15 минут. В это время на растительном масле поджариваем шпинат. Одним из ключевых факторов, говорящих о пользе шпината для здоровья и иммунитета, является наличие большого количества антиоксидантов. Его листья - отличный источник жизненно важных антиоксидантов: витаминов А и С, флавоноидов-антиоксидантов (таких, как лютеин, зеаксантин и бета-каротин).

Достаем помидоры, сверху на каждый выкладываем шпинат и подаем горячими.

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

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