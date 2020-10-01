Помидоры в сырном кляре

Возьмем:



3 крупных помидора,

100 граммов полутвердого сыра,

половину стакана сметаны,

2 яйца,

2 столовые ложки муки,

чайную ложку прованских сушеных трав.

Сыр натираем на мелкой терке, предварительно подержав его в морозильной камере. К сыру добавляем яйца, сметану, соль, муку и смесь прованских трав.

Для хранения прованских трав и других смесей специй рекомендуется использовать стеклянную или керамическую герметичную посуду, которая исключает возможность попадания влаги.

Тщательно перемешиваем до однородной массы. Хорошенько перемешиваем смесь. Кляр готов. Займемся помидорами. Нарезаем их на кружочки очень острым ножом. Стараемся сделать так, чтобы мякоть осталась в целости и сохранности. Перчим и солим.

Томаты, за счет большого количества калия и хлорогеновой кислоты, способствуют снижению артериального давления и предотвращают раннее развитие гипертонии.

Кружочки помидоров обмакиваем в кляре с двух сторон. Сразу же выкладываем на сковороду с разогретым растительным маслом. Если кляр с верхней стороны помидоров стекает вниз, то сверху чайной ложкой выкладываем еще немного кляра. Обжариваем на среднем огне с обеих сторон примерно по 2 минуты до золотистой корочки. Подаем горячими.