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Помимо фан-зон, ритм II Европейским играм задают и самые тусовочные места Минска

Европейские игры не ограничиваются стенами спортивных арен. Помимо фан-зон, свой ритм спортивному форуму задают и самые тусовочные места белорусской столицы. Популярностью среди иностранных гостей в эти дни, безусловно, пользуется историческое сердце Минска - это Зыбицкая, Революционная и Комсомольская.

А любителей андеграунда больше привлекает Октябрьская. Какие активности предлагают болельщикам II Европейских игр, знает Дарья Тарасова.

С трибун - на улицы Минска. В дни проведения спортивного форума местом притяжения туристов стала и когда-то промышленная окраина белорусской столицы, сегодня одна из первых бар-стрит - Октябрьская. Локация, где можно проникнуться городским ритмом, расположена ближе всех к стадиону "Динамо".

Визуально самая яркая улица Минска, фактически все фасады зданий Октябрьской украшают граффити, привлекает болельщиков Европейских игр не только арт-объектами и инсталляциями. На протяжении спортивного форума в сердце Октябрьской около трамвайных путей работают десятки фуд-траков и ламповых кафе.

Здесь же можно приобрести и сувениры на память о Беларуси. На Октябрьской работает центр с продукцией ручной работы.

Для любителей современного искусства на андеграундной Октябрьской - лекционное пространство "Ок16". В афише арт-центра мастер-классы, спектакли и даже фешн-инкубатор, на мероприятии можно получить бесплатную консультацию стилиста. Тусовочная улица привлекательна не только для туристов, но и участников II Европейских игр.

На время проведения II Европейских игр улица Октябрьская от 19 до 27 дома включительно стала пешеходной. Движение транспортных средств остановлено здесь до закрытия форума.


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