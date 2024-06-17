Помним историю - 90 лет назад был создан польский концлагерь Береза-Картузская

Говоря про геноцид белорусов, большинство скажет, что речь про годы Великой Отечественной войны. А знаете ли вы, что с геноцидом белорусский народ столкнулся уже в 1934-м. 90 лет назад фашистский режим Польши перешагнул черту, создав один из самых жутких концлагерей ХХ века - Береза-Картузская.

Заключенные не имели имени и фамилии, только лагерный номер. По периметру лагеря стояли бойницы с пулеметчиком. Колючая проволока была под напряжением. Тысячи узников подверглись страшным пыткам. Это был ад на земле для жителей Западной Беларуси, Западной Украины, Центральной Польши. Ведь все они выражали решительный протест "польскому режиму".

Или на собственные похороны, или в дом умалишенных - всего два сценария, по версии коменданта Грефнера, которые ожидали "выпускников" этих красных казарм. Приговор на билет в один конец в Березу-Картузскую обжалованию не подлежал. И как только ворота лагеря закрывались за узниками, звучала команда: "Бегом, марш!" Еще одно правило польской администрации - гробовая тишина. За каждое слово - дубинка. Ад наяву - попадание в карцер.

Система лагеря была направлена на то, чтобы уничтожить человека морально. Это дисциплинарные многочасовые упражнения либо, как еще их называли узники, муштра. Например, бег по лестнице вверх-вниз, узники много часов ползали по-пластунски. Все это проводилось под присмотром полицейских, сопровождалось ударами дубинок. Анна Тюшкевич, директор Березовского историко-краеведческого музея

"Условия были жуткие. Людей унижали, избивали, бесчестили. И физически унижали, и психологически. Чего стоит только та красная дорожка, по которой по битому стеклу заставляли ползать политзаключенных", - рассказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк.

Для борьбы с активными элементами и национальными меньшинствами - именно так польские власти объяснились за создание концлагеря. Триггером стало убийство министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого укронацистами в Варшаве 15 июня 1934 года. Спустя два дня президент Польши Игнаций Мастицкий подписал распоряжение о создании ада за колючей проволокой. Приговор для тысяч мирных людей привели в действие уже в июле.

Сам лагерь был создан вскоре после того, как Польша в январе 1934 года заключила договор "Пакт Гитлера и Пилсудского", о ненападении между двумя государствами. Активно пошло сотрудничество, еще до этого в 1933 году Польша фактически признала нацистский рейх. Вячеслав Данилович, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Польша всегда открыто симпатизировала нацистам. Это первая страна в Европе после Ватикана, которая начала интенсивные отношения с гитлеровской Германией. А потому перенимать опыт без человечности для Березы-Картузской мчали прямиком в детище фюрера - Дохау.

Сколько прошли через польский концлагерь, история умалчивает. Согласно архивам, около 3 тыс. узников за пять лет существования. Помнят все лишь красные кирпичные казармы, сегодняшний музей. С 1938 года сюда массово стали свозить жителей Западной Беларуси, включая женщин. Как итог, количество заключенных достигло цифры в 10 тыс. человек. 13 погибших, во что верится с трудом. Изобретение поляков пало в день, когда Красная армия перешла границу и начала свой освободительный поход.

Когда белорус заявляет, что 17 сентября для него ничего не значит, что для него это дата скорби, печали или еще чего-нибудь, то мне его сложно назвать белорусом, сложно его назвать патриотом. Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси