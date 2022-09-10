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Помнить прошлое ради будущего: у стелы "Минск - город-герой" прошло торжественное возложение цветов
Символично старт мероприятиям дали у стелы "Минск - город-герой". Цветы и венки к обелиску легли от руководства города, представителей общественных организаций и делегаций из разных областей. В память о тех, кто отдал свои жизни ради того, чтобы мы с вами сейчас жили под мирным небом, и наша задача - сберечь этот мир. В этом убеждены все участники. В день рождения столицы звучало и немало теплых слов.
Я искренне сегодня поздравляю всех с этим замечательным праздником, днем рождения нашей любимой столицы. Это не только праздник минчан, это праздник всей нашей страны. Знаете, мы можем праздновать все эти праздники под мирным небом благодаря тем людям, которые отстояли свободу и независимость нашей страны. Поэтому праздник начинается с такого важного мероприятия, когда мы отдаем дань памяти тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Эта традиция, которая передается из поколения в поколение. Я думаю, сколько будет жить наша Беларусь, а она будет вечна, столько эта традиция будет сохраняться. Низкий поклон всем тем, кто отстоял свободу и независимость нашей страны.
Говорят, что молодежь - будущее, но это и прошлое, и настоящее, потому что за кем останется история? За молодежью. Сегодня самое важное - сохранить историю и передавать ее дальше. Потому что молодежь - это прошлое, настоящее и будущее.
И по традиции в День города отмечают День танкиста. Официально его отпразднуют завтра, а сегодня для жителей столицы Министерство обороны подготовило выставку образцов военной техники, организовали и мастер-классы, для гостей выступят подразделения, а также творческие коллективы и исполнители Беларуси.
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