Помнить прошлое ради будущего: у стелы "Минск - город-герой" прошло торжественное возложение цветов

Я искренне сегодня поздравляю всех с этим замечательным праздником, днем рождения нашей любимой столицы. Это не только праздник минчан, это праздник всей нашей страны. Знаете, мы можем праздновать все эти праздники под мирным небом благодаря тем людям, которые отстояли свободу и независимость нашей страны. Поэтому праздник начинается с такого важного мероприятия, когда мы отдаем дань памяти тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Эта традиция, которая передается из поколения в поколение. Я думаю, сколько будет жить наша Беларусь, а она будет вечна, столько эта традиция будет сохраняться. Низкий поклон всем тем, кто отстоял свободу и независимость нашей страны.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси