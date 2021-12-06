3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Помощь беженцам в логистическом центре круглосуточно оказывают белорусские медики
На территории транспортно-логистического центра особое внимание - мерам безопасности. Там постоянно находятся сотрудники МЧС, контролируют обращение беженцев с электроприборами и исправность оборудования, проводят профилактические беседы с людьми, помогают отслеживать ситуацию и камеры видеонаблюдения. В местах эвакуации также дежурят специалисты, готовые обеспечить безопасность.
Круглосуточно на территории дежурят и медики. Сейчас в больнице Гродно - 10 детей и четверо взрослых, в том числе беженка на 38-й неделе беременности. При ее согласии она сможет находиться в стационаре до родов. Всего же оказана помощь 10 беременным женщинам. В амбулаторных и стационарных условиях за все время нахождения беженцев на границе помощь медиков получили почти 160 человек.
Новости по теме:
Президент
Все
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Политика
Все
Общество
Все
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
Эксперты поделились мнением о Всемирном саммите по климату
Андрей Кунцевич рассказал, какого контента не хватает российскому и белорусскому зрителю
Ирина Левкович провела прием граждан в Витебске - с какими вопросами обращались жители города
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все