Помощь беженцам в логистическом центре круглосуточно оказывают белорусские медики

На территории транспортно-логистического центра особое внимание - мерам безопасности. Там постоянно находятся сотрудники МЧС, контролируют обращение беженцев с электроприборами и исправность оборудования, проводят профилактические беседы с людьми, помогают отслеживать ситуацию и камеры видеонаблюдения. В местах эвакуации также дежурят специалисты, готовые обеспечить безопасность.



Круглосуточно на территории дежурят и медики. Сейчас в больнице Гродно - 10 детей и четверо взрослых, в том числе беженка на 38-й неделе беременности. При ее согласии она сможет находиться в стационаре до родов. Всего же оказана помощь 10 беременным женщинам. В амбулаторных и стационарных условиях за все время нахождения беженцев на границе помощь медиков получили почти 160 человек.