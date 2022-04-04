Помощь детям с аутистическим расстройством оказывают в Мядельском районе

Мы из Гомеля, приезжаем с 2018 года на реабилитацию с диагнозом "аутизм". Ребенок после реабилитации меняется в лучшую сторону, он социализируется, получается комплексную помощь логопеда-психолога, массаж-парафин, ЛФК - все необходимое для реабилитации наших детей. Каждый раз ощущаем результат, через 13-26 месяцев результаты видим, это очень хорошо.

Лариса Малахова, мама пациента Республиканского детского центра медицинской реабилитации