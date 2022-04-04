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Помощь детям с аутистическим расстройством оказывают в Мядельском районе

Оказать помощь в адаптации детей, страдающих расстройством аутистического спектра, адресно и эффективно. В Республиканском детском центре медицинской реабилитации в Мядельском районе работают с ребятами из всех уголков Беларуси. За счет государства дети в сопровождении законных представителей проходят курс лечения продолжительностью в 21 день. Пребывание, питание, оказание комплекса медико-психологических и педагогических услуг - все абсолютно бесплатно.

В центре работают квалифицированные специалисты: врачи-реабилитологи, детский врач-психиатр, врач-терапевт, физиотерапевт, стоматолог, отоларинголог, рефлексотерапевт. Инструктора-методисты физической реабилитации проводят мероприятия по детской адаптивной лечебной физкультуре для наших пациентов. В среднем за год у нас оздоравливается до 500 пациентов.
Светлана Масловская, главврач Республиканского детского центра медицинской реабилитации
Мы из Гомеля, приезжаем с 2018 года на реабилитацию с диагнозом "аутизм". Ребенок после реабилитации меняется в лучшую сторону, он социализируется, получается комплексную помощь логопеда-психолога, массаж-парафин, ЛФК - все необходимое для реабилитации наших детей. Каждый раз ощущаем результат, через 13-26 месяцев результаты видим, это очень хорошо.
Лариса Малахова, мама пациента Республиканского детского центра медицинской реабилитации

В работе с аутистами в центре используется как классические методики, так и новаторские: ABA-терапия, сенсорная интеграция, иппотерапия, система альтернативной коммуникации. За время, что действует центр (а это 6 лет), реабилитацию в нем прошли более трех тысяч человек.

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