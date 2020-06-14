Помощь, которая идет от сердца. Беларусь со всем миром отмечает День донора

Беларусь со всем миром сегодня отмечает День донора. Тех, кто готов поделиться своей кровью ради спасения жизней в нашей стране, около ста тысяч. И к слову, количество безвозмездных донаций увеличивается с каждым годом. Сегодня в особом почете и доноры плазмы, переболевшие коронавирусной инфекцией. Благодаря им, иммунную плазму получили в стране более 200 пациентов с COVID-19.



О помощи, которая идет от сердца, Светлана Чернова.





В Беларуси около 100 тысяч доноров

Повышенная температура, нарушение обоняния и слабость - по симптомам врач-интерн Наталия Руденко определила у себя COVID-19. Тест заболевание подтвердил. Амбулаторное лечение, восстановительный период, и вот девушка в центре трансфузиологии 6-й клинической больницы готовится к сдаче иммунной плазмы и заодно отвечает на популярный вопрос, как протекало заболевание.

Для себя Наталья решила, что после выздоровления она станет полезной для других заболевших. И вот девушка уже дважды донор иммунной плазмы.

Потенциальные доноры иммунной плазмы COVID-инфекции проходят полное обследование

Общий и биохимический анализ крови, тест на свертываемость, ПЦР-диагностика, определение антител, электрокардиограмма. Кроме того, после отрицательного теста на COVID-19 должно пройти не менее месяца.

Стандартные процедуры обследования не пугают тех, кто готов пожертвовать свою кровью ради спасения чьей-то жизни. Более того, все чаще белорусы становятся донорами на безвозмездной основе. Только за последние 6 лет количество благотворительных донаций увеличилось примерно в 19 раз. Возросло и общее число желающих сдать кровь.

В Беларуси около 65 тысяч почетных доноров