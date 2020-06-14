3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Помощь, которая идет от сердца. Беларусь со всем миром отмечает День донора
Беларусь со всем миром сегодня отмечает День донора. Тех, кто готов поделиться своей кровью ради спасения жизней в нашей стране, около ста тысяч. И к слову, количество безвозмездных донаций увеличивается с каждым годом. Сегодня в особом почете и доноры плазмы, переболевшие коронавирусной инфекцией. Благодаря им, иммунную плазму получили в стране более 200 пациентов с COVID-19.
О помощи, которая идет от сердца, Светлана Чернова.
В Беларуси около 100 тысяч доноров
Повышенная температура, нарушение обоняния и слабость - по симптомам врач-интерн Наталия Руденко определила у себя COVID-19. Тест заболевание подтвердил. Амбулаторное лечение, восстановительный период, и вот девушка в центре трансфузиологии 6-й клинической больницы готовится к сдаче иммунной плазмы и заодно отвечает на популярный вопрос, как протекало заболевание.
Для себя Наталья решила, что после выздоровления она станет полезной для других заболевших. И вот девушка уже дважды донор иммунной плазмы.
Потенциальные доноры иммунной плазмы COVID-инфекции проходят полное обследование
Общий и биохимический анализ крови, тест на свертываемость, ПЦР-диагностика, определение антител, электрокардиограмма. Кроме того, после отрицательного теста на COVID-19 должно пройти не менее месяца.
Стандартные процедуры обследования не пугают тех, кто готов пожертвовать свою кровью ради спасения чьей-то жизни. Более того, все чаще белорусы становятся донорами на безвозмездной основе. Только за последние 6 лет количество благотворительных донаций увеличилось примерно в 19 раз. Возросло и общее число желающих сдать кровь.
В Беларуси около 65 тысяч почетных доноров
Званием "Почетный донор" награждают белорусов, которые безвозмездно сдали кровь не менее 20 раз и не менее 40 раз ее компоненты. И ценится здесь далеко не отличительный знак, а искреннее стремление помогать.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов