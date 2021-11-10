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Помощь мигрантам продолжают оказывать белорусы

Помощь на границе мигрантам продолжают оказывать белорусы. Общественные деятели и парламентарии продолжают помогать продуктами и водой беженцам, которые застряли на границе с Польшей. Дефицита питьевой воды в лагере пока нет. Гродненские власти организовали подвоз воды.

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