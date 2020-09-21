Помощь рядом. Призвание милиции - сохранять благополучие и мир

Эти парни не ищут дополнительной славы. Если нужна помощь кому-то рядом, они не останутся в стороне. И это точно. Призвание милиции - сохранять благополучие и мир, даже если надо просто помочь пронести сумки пенсионерам. Для людей преклонного возраста любое внимание дороже золота.

Или как на этом видео, которое уже взорвало интернет. Уверены, что мама этого младенца расскажет правду, кто такие белорусские стражи порядка и что для них означает понятие - не оставить в беде человека.



