Помощь сельчанам, расчистка завалов после урагана и участие в уборочной кампании - чем белорусские военные угрожают Западу

Белорусская армия никак не вписывается в рамки, приготовленные странами НАТО. Войска, против которых плодят новые дивизии, от которых строят стены, минируют поля у границ, у нас участвуют в уборочной кампании, расчищают завалы после урагана, возводят мосты для сельчан. Так в чем же причина информационного нагнетания, создания образа врага в лице белорусских военных? Вопрос рассмотрел автор проекта "Диспозиция" Константин Гагарин.

Беларуси, конечно, наглости не занимать. Только заявили об отводе подразделений от границы с Украиной, как устроили ряд откровенных провокаций. Подлостью, безусловно, стоит считать, к примеру, возведение военными моста в агрогородке Ухвала Крупского района. Нет бы Минску переправы у границы со странами НАТО возводить и танки по ним агрессивно пускать. Да куда там, для местных жителей конструкцию оборудовали.

А что говорить теперь западным властям своим налогоплательщикам о финансах для строительства всяких стен и переброски войск к рубежам Беларуси? От каких варваров отгораживаться? От тех, которые простым людям помогают? Но может мост все-таки для подготовки к нападению строился?





Мост нужен был обязательно. Мы очень довольны этим. Очень благодарны правительству, военным. И довольны тем, что это сделали именно солдаты. Мария Калач, жительница Крупского района

"Этот мост значительно сокращает плечо, соединяющее два населенных пункта, - отметил командир дорожно-мостовой бригады Виталий Гяч. - Уверен, что местные жители по достоинству оценили вклад Вооруженных сил в строительство данного моста. Прежде всего мост строился ради их благополучия, ради их удобства".

А эти лагеря всякие детские в Беларуси на базе воинских частей. Думаете, просто для отдыха детворы затевались? На Западе точно знают: все это тотальная милитаризация. Недавно вообще военных атлетов привлекли, чтобы из ребятишек манкуртов лепить. Для воспитанников детских домов и социально-педагогических учреждений армия проводит спецакцию - организует встречи со спортсменами. Чего только ни придумают, чтобы детей зомбировать. Но парирует все эти европейские доводы участник акции Матвей Коско: "Очень крутой проект. Его надо поддерживать. Если бы его не было, жизнь была бы скучна в принципе".





Мы награждаем ребят дипломами, кубками, памятными медалями, проводим автограф-сессии. Где-то проводим и выставку времен Великой Отечественной войны. У ребят есть возможность пообщаться с людьми, которые достигли очень больших высот в спорте. Я не исключаю, что кто-то из ребят сможет в будущем достичь пускай, может, не высот спортивных, а в той или иной сфере деятельности. Вадим Белоусов, заместитель командира спортивной роты Вооруженных Сил Беларуси

Не позавидуешь, конечно, политтехнологам из ЕС. Как образ врага из белорусов продуцировать? Вроде белорусские части вот-вот собирались в атаку гибридную и негибридную броситься, а тут мосты наводят, с детишками возятся. Так еще военные и в поля выехали на уборку урожая. Три подразделения.

Но самое коварное, безусловно, - это помощь при ликвидации последствий урагана на Гомельщине в районе Мозыря и Лельчиц. Минск же кулак занес над всей Европой! А тут солдаты завалы разбирают, электричество местным налаживают. И соседям ни капли не угрожают. Что-то не сходится.

На днях переизбранная на пост председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "настало время построить настоящий европейский оборонный союз". Почему именно сейчас настал тяжелый час, никто не поясняет. Зато, как считает та же Урсула фон дер Ляйен, в Европе "расходы на оборону слишком низки и неэффективны". Вот и ответ - расходы на оборону низки.