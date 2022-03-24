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Помощь украинским беженцам: в Беларуси - санатории, в Европе - ангары
Беларусь продолжает оказывать всяческую помощь беженцам из Украины. Каждый день они прибывают в нашу страну. Поверить в то, что самое страшное позади, им непросто. Но психологи, волонтеры, небезразличные делают все, чтобы окружить их вниманием и дать то, что им сейчас нужнее всего - ощущение мира и спокойствия. Репортаж Дарьи Рачко.
Это Администрация Партизанского района. Здесь сегодня открылся "пункт добра" - БРСМ организовал сбор вещей первой необходимости для людей, прибывших с Украины. По стране таких точек около 200 - в каждом территориальном комитете. График с 3 до 6 вечера.
Шампунь, жидкое мыло, зубная паста, щетки, влажные салфетки. Для детей - игрушки, карандаши и раскраски. Белорусы помогают, кто чем может. Только за первую половину дня поступило более 30 звонков: что необходимо, куда нести и что можно передать.
Волонтер: "Нужно быть добрым к другим людям, чтобы потом это добро возвращалось".
Принести вещи первой необходимости можно каждый день с понедельника по пятницу. Гуманитарную помощь доставят в конце недели. Также БРСМ возобновил работу благотворительного счета по сбору денежных средств для помощи украинским беженцам.
Роман Бондарук, секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Нам нужно записать фамилию, имя, отчество, чтобы отследить, что это за человек, откуда он. Потому что обратную связь с человеком нужно иметь. Мы сообщаем в соцсетях и будем еженедельно публиковать информацию о тех принадлежностях и их количестве, которые мы передали. Нельзя передавать продукты питания, так как они быстро портятся.Женщины, бабушки, дети - на белорусско-украинскую границу продолжают прибывать сотни беженцев. Люди потеряли дома, машины - все обстреляно, разграблено или сгорело. У них нет связи с родственниками - им сложно поверить, что здесь, за шлагбаумом мирно и... их примут, дадут еду и кров. В Гомельской области предоставили три санатория и общежитие.
Беженка из Украины:
Здесь отвечают на все вопросы и помогают и выехать, и съездить в больницу. У большинства нет машин. Все здесь предоставляется, спасибо людям.Только в одном профсоюзном санатории единовременно принимали около 100 беженцев из Украины. Сейчас немного меньше, из проживающих - 17 детей. Всем оказывают психологическую помощь, медицинскую. При этом те, кто, как и они, бежали (только в другие страны), рассказывают об иных условиях приема.
Беженцы из Украины:
Моя мама живет в Ужгороде, это под Киевом. Она поехала в Словакию, но там ужасные условия - у них ангары по 300 человек. В итоге она вернулась в Ужгород и сейчас там.В Польше тоже ангары по 300-400 человек. Там находится сейчас моя мама с бабушкой. Кормят, но помощи другой нет. Их зарегистрировали, также как и нас. Но они самостоятельно ездят в посольство на трамвае. Требуют справки, которые на границе не дали, когда запускали. Она на справку в очереди 800-я.Сидеть на месте люди не планируют. Кто-то поедет дальше - безопасно выехать и выбрать транзитный маршрут помогает МИД страны, а кто-то решает остаться в Беларуси - им сейчас подбирают работу по квалификации.
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