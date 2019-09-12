Помощник Президента Анатолий Линевич провел личный прием граждан в Глубоком

Земельные споры и вопрос горячего водоснабжения в старом жилом фонде стали главными темами на личном приеме граждан помощником Президента - инспектором по Витебской области Анатолием Линевичем в Глубоком. Местным властям эти проблемы давно известны. Так, в доме по улице Молодежной много лет отсутствует централизованное горячее водоснабжение. У всех в квартирах бойлеры, а это затратно. Жильцы хотели бы подключиться к городской сети. Сейчас вопрос изучает созданная комиссия: она рассчитает стоимость работ по модернизации системы водоснабжения. Финансировать же проект придется самим жильцам. А вот земельный спор между пенсионеркой и предпринимателем за участок в центре Глубокого будет рассмотрен в суде: землеустроительная и юридическая службы исполкома готовят необходимые документы.



За полгода в Глубокский райисполком поступило 83 обращения, 17 человек побывали на личном приеме у руководства района.



