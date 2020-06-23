ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Помощник Президента Анатолий Линевич провел прием граждан в Миорах

Миорский металлопрокатный завод готовится к запуску

Анатолий Линевич также посетил главную стройку Миорского района - завод по производству белой жести. Ежегодно Беларусь импортирует около 30 тысяч тонн этого упаковочного материала. В Миорах возводят импортозамещающие линии. Сейчас идут пусконаладочные работы. В июле с конвейера должна сойти первая партия продукта.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все