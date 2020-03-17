Помощник Президента Анатолий Линевич провел прием граждан в Орше

Земельные споры, качество воды и поиски работы - вопросы жителей Оршанского региона обсудили сегодня на личном приеме граждан, который провел помощник Президента - инспектор по Витебской области, Анатолий Линевич. Так, звонили из агрогородка Смольяны, поселка Ореховск, деревень Ромальдово и Дачная. Звучали просьбы отремонтировать дороги, а также предложения по увековечению памяти воинов Великой Отечественной.

Жительница Барани рассказала, что пешеходный мост через реку в их поселке пришел в негодность, а власти с ремонтом не спешат. Рационализатор из Орши предложил внедрить собственное изобретение в области ветроэнергетики. Жители домов по улице Алексея Гаранина в Орше жаловались на плохое качество воды в квартирах. Проблема взята на контроль. С начала года в Оршанский райисполком от жителей района поступило 289 обращений. 134 жалобы - в адрес ЖКХ и на состояние жилищного фонда.