Оплата труда в условиях пандемии, строительство льготного жилья и коммунальные проблемы. Такие вопросы звучали на приеме граждан в безопасном формате прямой телефонной линии. Помощник Президента - инспектор по Минску Виталий Прима выслушал более 30 жителей столицы. По некоторым обращениям решения будут приняты в течение нескольких дней. Большинство приемов граждан по различным вопросам и проблемам сейчас проходят удаленно - по телефону. Тем не менее, эффективность подобных форматов общения не падает.



