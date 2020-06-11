Помощник Президента Иван Лавринович провел прямую линию в Дятлово

Вопросы благоустройства улиц, работы ЖКХ, оформления жилья в собственность были в центре внимания во время прямой телефонной линии помощника Президента - инспектора по Гродненской области Ивана Лавриновича. На этот раз общение проходило в Дятлово. За 4 часа поступило несколько десятков звонков. Так, жительница райцентра попросила помочь провести канализацию в частном секторе. Ей предложили несколько вариантов решения вопросов, но с обязательным долевым участием самих граждан. По всем поступившим обращениям будут даны письменные ответы в определенный законом срок.