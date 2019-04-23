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Помощник Президента по Минской области Игорь Евсеев провел прием граждан в Любанском районе
Вопросы жилищного строительства сегодня стали главной темой приема граждан в Любанском районе. Жителей выслушал помощник Президента по Минской области Игорь Евсеев. Одним из острых вопросов стало обращение многодетной матери. Семья Ольги Петраш живет в арендном доме и хочет построить собственное жилье, однако стать в очередь на строительство не может.
С аналогичной проблемой сталкиваются многие многодетные семьи. Игорь Евсеев пообещал поднять этот вопрос на более высоком уровне.
Всего к помощнику Президента сегодня обратились свыше десяти человек. Среди затронутых тем - благоустройство территории и проведение капитального ремонта.
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