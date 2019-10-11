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Помощник Президента Юрий Шулейко провел прием граждан в Брагинском районе

В топе обращений - земельные споры, ремонт дорог

В топе обращений также по-прежнему земельные споры, ремонт дорог. Некоторых волновали вопросы патриотического воспитания и сохранения памяти героев Великой Отечественной. Все обращения взяты на контроль.

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