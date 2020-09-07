Помощник в реабилитации детей с особенностями

Аппарат, на котором проводят терапию, больше похож на плеер. Но это действительно ценный ресурс в реабилитации детишек. Он содержит определенную подборку мелодий на разных частотах. Как раз эти пики и подают импульсы головному мозгу. И ребенок начинает слышать заново и лучше воспринимает информацию. Такая немедикаментозная терапия показана ряду самых разных пациентов.



Заниматься с детками по этой технике стало возможно благодаря аппарату, который в центр передало международное благотворительное общественное объединение "Юнихелп".



Этот прибор пока единственный среди государственных учреждений реабилитации на Могилевщине. Курс терапии прошли уже более 40 детей. Программы и мелодии разные. Врач-невролог подбирает их индивидуально каждому ребенку.



Дети такую музыку называют волшебной. И, кажется, не зря. За несколько минут мальчик сам, без помощи собрал новую мозаику.



Понятно, что методика Альфреда Томатиса – лишь часть комплексной терапии для деток с особенностями. Но она точно помогает в развитии маленького человека.



