Помощники Президента - инспекторы по областям и городу Минску проведут прямые телефонные линии

Помощники Президента - инспекторы по областям и городу Минску в июне проведут прямые телефонные линии. Это позволит в максимально сжатые сроки принять исчерпывающие меры для решения задач. Так, завтра, 9 июня, в Брестском облисполкоме на связь выйдет помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, а в Лиозненском райисполкоме - помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич. На следующий день в Администрации Партизанского района Минска по телефону с гражданами пообщается помощник Президента Беларуси - инспектор по городу Минску Виталий Прима.